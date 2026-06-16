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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Belçika: 1 - Mısır: 1 | MAÇ SONUCU

        Belçika: 1 - Mısır: 1 | MAÇ SONUCU

        2026 FIFA Dünya Kupası G Grubu'nda Belçika ile Mısır 1-1 berabere kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 00:16 Güncelleme:
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        Belçika - Mısır maçında kazanan yok!

        2026 Dünya Kupası G Grubu ilk maçında Belçika ile Mısır karşı karşıya geldi. Seattle'da oynanan maç 1-1 sona erdi.

        Mısır, Emam Ashour'un 19. dakikada attığı golle Belçika karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

        Belçika, Muhammed Hany'nin 66. dakikada kendi kalesine attığı golle maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılmayı başardı.

        Bu sonucun ardından iki takım da turnuya 1'er puanla başladı.

        Belçika, gruptaki bir sonraki maçında Belçika, İran ile karşı karşıya gelecek. Mısır, Yeni Zelanda ile puan mücadelesi verecek.

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