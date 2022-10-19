Belçika'da grev izdihamı: 5 yaralı

Belçika basınında yer alan haberlere göre, özel güvenlik şirketi 'Security Masters' personeli, havalimanı yönetiminin güvenlik kontrolleri işini iki şirkete bölme kararına karşı grev başlattı.

HAVALİMANI 16'DAN SONRA TÜM YOLCULARA KAPATILDI

Oluşacak rekabet yüzünden ücretlerinin düşme ve diğer haklarını kaybetme ihtimalini protesto eden güvenlik görevlilerinin eylemi nedeniyle dün birçok yolcu uçuşunu kaçırdı, havalimanı saat 16.00'dan sonra tüm giden yolculara kapatıldı.

Grevin bugün de sürmesi üzerine sabah saatlerinde bazı yolcular ön kapıdan zorla girmeye çalıştı. Bunun üzerine polis olay yerine takviye ekip gönderdi.

Hollandalı RTL Nieuws'un haberine göre olayda 5 polis yaralandı.