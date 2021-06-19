Belçika'da okul inşaatı çöktü 0:00 / 0:00

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Anvers itfaiyesi yetkilileri, enkazdan cesetleri çıkarılanların Romanyalı ve Portekizli iki işçi olduğunu açıkladı. Üçüncü kişinin kimliğinin tespit edilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Okulun kısmen çöken bölümünde enkaz altında 4 kişinin daha bulunduğu tahmin ediliyor. Bu kişileri bulmak için kurtarma ekipleri arama köpekleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda ayrıca 9 kişinin yaralandığı ve durumu ciddi olan 8 kişinin hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedildi.

Eylüldeki yeni eğitim yılında hizmete girmesi planlanan ilkokul ve anaokulu binasının yıkılan bölümünün iskelelerle çevrili olduğu aktarıldı.

Binanın neden çöktüğüne ilişkin henüz bilgi bulunmuyor.