Belçika'da okullarda cep telefonu yasağı yürürlüğe giriyor

Belçika’da ilkokul ve ortaokullarda cep telefonu ile diğer elektronik cihazların kullanımına dair yasak, eğitim amaçlı kullanım, sağlık gerekçeleri ve acil durumlar dışında 2025-2026 eğitim-öğretim yılından itibaren uygulanacak.

Ülkenin üç dil topluluğunun farklı düzenlemeler benimsediği, yasağın tüm bölgelerde geçerli olacağı belirtildi. Okulların ise disiplin yaptırımlarını kendilerinin belirleyeceği kaydedildi.