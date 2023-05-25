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Belçika'da terör örgütü PKK yanlıları oy kullanan genci yaraladı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Türkiye'nin 2. tur Cumhurbaşkanı Seçimi için oy verme işlemleri tamamlandı. Oy kullandıktan sonra binadan ayrılan bir genç, terör örgütü PKK yanlıları saldırısında yaralanarak hastaneye kaldırıldı

Belçika'da terör örgütü PKK yanlıları oy kullanan genci yaraladı
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AA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Türkiye'de 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için oy verme işleminin tamamlanmasının ardından oy kullanılan binadan ayrılan bir genç, terör örgütü PKK yanlıları tarafından sokakta saldırıya uğrayarak yaralandı.

AA'nın haberine göre, Brüksel'de terör örgütü PKK yanlısı bir grup, oy kullanmanın 22.00 itibarıyla sona ermesinin ardından oy verme merkezinden ayrılan bir gence kesici aletle saldırdı.

YARALI GENÇ HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıya uğrayan genç, yüzünden yaralandı. Bunun üzerine Expo alanının dışındaki caddede, yaralanan gence destek olmak isteyenlerle saldırganlar arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları, gence saldıran grubun terör örgütü PKK lehine slogan attığını aktardı.

Sokaktaki bazı araçlar da hasar gördü. Olay yerine gelen çok sayıda polis, gerginliğin artması üzerine karşı karşıya gelen grupları ayırdı. Yaralı genç, ambulansla hastaneye götürüldü.

Seçmen ve sandık görevlileri ise sorunsuz tamamlanan oy verme işleminin ardından Expo alanından ayrıldı.

OY VERME İŞLEMİNİN 4. GÜNÜNDE DE KAVGA ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 4. gününde de Yeşil Sol Parti sandık müşahitleri ve onlarla hareket eden bir grup, Cumhur İttifakı'nın müşahitlerine sözlü sataşmalarının ardından fiziki saldırıya geçmişti. Demir çubuklar ve sandalyelerle yapılan saldırıda yaralananlar olmuştu.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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