Belediye başkan yardımcısına silahlı saldırı

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Hasan Aydın'ın belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olduğu belirtildi.

Hasan Aydın'a tabancayla 6 el ateş eden saldırgan, hızla bölgeden uzaklaştı. Hasan Aydın kanlar içinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Hasan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kolundan ve boynundan yaralanan Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

BAŞKAN ÖZTÜRK: SAĞLIK DURUMU GAYET İYİ

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, olayın ardından sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Başkan Öztürk, "Bugün başkan yardımcım Sayın Hasan Aydın talihsiz bir silahlı saldırıya uğradı. Şu an sağlık durumu gayet iyi. Vücuduna 6 kurşun girip çıktı. Ama çok şükür ki ameliyatlık bir durumu dahi yok. Şu an acil servisten yukarıdaki odasına alınıyor. Hepimize geçmiş olsun. İnşallah faili en kısa zamanda yakalanacak" dedi.