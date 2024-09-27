Belediye Başkanı paylaştı: "Çok güzel hareketler bunlar" Bursa'da, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sigara izmaritini yere atmayıp cebine koyan motosikletli bir gencin görüntülerini paylaştı. Taban, paylaşımında "Çok güzel hareketler bunlar. Bir de kaskın olsa daha da güzel olurdu kardeşim." ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı Giriş: 27.09.2024 - 09:22 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:35 facebook

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