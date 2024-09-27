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        Haberler Gündem Güncel Belediye Başkanı paylaştı: "Çok güzel hareketler bunlar" | Son dakika haberleri

        Belediye Başkanı paylaştı: "Çok güzel hareketler bunlar"

        Bursa'da, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sigara izmaritini yere atmayıp cebine koyan motosikletli bir gencin görüntülerini paylaştı. Taban, paylaşımında "Çok güzel hareketler bunlar. Bir de kaskın olsa daha da güzel olurdu kardeşim." ifadelerine yer verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 09:22 Güncelleme: 27.09.2024 - 09:35
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        Belediye Başkanı paylaştı: Çok güzel hareketler bunlar
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        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, sigara izmaritini yere atmayıp cebine koyan kişinin görüntülerini paylaşarak, "Çok güzel hareketler bunlar." ifadesini kullandı.

        İnegöl ilçesinde motosikletiyle trafik ışıklarında bekleyen bir kişi, çevreyi kirletmemek için sigarasının külünü döktükten sonra izmaritini cebine koydu.

        İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, söz konusu görüntüyü, "Çok güzel hareketler bunlar. Bir de kaskın olsa daha da güzel olurdu kardeşim." diyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

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        #sigara
        #bursa inegöl
        #izmarit
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