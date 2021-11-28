Portekiz Premier Ligi'nin 12'nci haftasında saat 23.30'da başlayan mücadelede Belenenses sahasında Benfica ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin maç öncesi yapılan testlerde 14 oyuncusunun testi pozitif çıktığı için sahaya sürebileceği sadece 9 oyuncusu kaldı. Benfica karşısına sadece 9 oyuncu ile çıkan olan Belenenses'te bu oyuncular arasında 2 kaleci yer aldı.

İlk golünü 32. saniyede yiyen Belenenses ilk 45 dakikayı da 7-0 geride tamamladı.

Belenenses geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla 16'ncı sırada yer alırken; Benfica ise 28 puanla ligde 3'üncü sırada bulunuyor.