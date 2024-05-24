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        Haberler Dünyadan Belgeselci Morgan Spurlock hayatını kaybetti

        Morgan Spurlock hayatını kaybetti

        Belgeselci Morgan Spurlock, 53 yaşında hayata veda etti. Spurlock'ın kansere bağlı komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2024 - 18:30 Güncelleme: 24.05.2024 - 18:31
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        Hayatını kaybetti
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        Fast-food yiyeceklerin zararları hakkında bir çok belgesel çeken Morgan Spurlock, 53 yaşında yaşamını yitirdi.

        Ailesi, Spurlock'un ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, belgeselci Spurlock'un dün New York'ta "kansere bağlı komplikasyonlar" sonucu hayatını kaybettiği belirtild.

        Kardeşi Craig Spurlock, yaptığı açıklamada; “Morgan sanatı, fikirleri ve cömertliğiyle insanlara çok şey sundu. Dünya bir yaratıcı dehayı ve özel bir insanı kaybetti. Onunla çalışmış olmaktan gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

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