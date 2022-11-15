Cümle içindeki varlıkları isim, sayı ve miktar gibi yönlerden belli belirsiz karşılayan belgisiz zamir ile belgisiz sıfat arasındaki fark nedir? Belgisiz zamir ile ilgili cümleler nelerdir? Belgisiz zamir konu anlatımı formatına uygun olarak hazırladığımız yazımızı sizler için derledik. İşte, tüm detaylar…

Belgisiz Zamir Nedir?

Cümle içindeki varlıkları, kavramları ve kişileri belli belirsiz karşılayan, tam olarak neyi ve kaç varlığı temsil ettiği belli olmayan sözcüklere belgisiz zamir adı verilmektedir. Cümlelerin içinde yer alan asıl belgisiz zamirler adam, insan, kimse, herkes, falan, filan ve şey gibi sözcüklerden oluşmaktadır. Türkçede kullanılan birçok belirsiz zamir; bazı sıfatlara ve zarflara iyelik ekinin getirilmesiyle oluşturulmuştur.

Belgisiz Zamir Örnekleri

Öne çıkan ve cümle içinde sıklıkla kullanılan belgisiz zamir örnekleri şu şekildedir:

bazısı, bazıları, Kimisi, kimi, kimileri, kimse, biri, birisi, birileri, başkası, başkaları, birazı birçoğu, birkaçı, birtakımı, birçokları, çoğu, hepsi, herkes, her biri, herhangi biri, hiçbir, öbürü, öbürleri, şey, şeyler, tümü, topu, falan, filan, filanca vs…

Belgisiz Zamir ile İlgili Cümleler

Kimi de hiç konuşmamayı tercih eder.

de hiç konuşmamayı tercih eder. Bugün hepsinin araması gerekiyordu.

araması gerekiyordu. Tamamından sen sorumlusun.

sen sorumlusun. Herkes senin düşündüğün gibi düşünmez.

senin düşündüğün gibi düşünmez. Kimse senin gibi gitar çalamıyor.

senin gibi gitar çalamıyor. Pazardan ne kadar öteberi aldın?

aldın? Birkaçı dün de gelmişti.

dün de gelmişti. Bazıları bu sabah kahvaltıya gittiler.

bu sabah kahvaltıya gittiler. Biri yer biri bakar; kıyamet ondan kopar.

yer bakar; kıyamet ondan kopar. İnsanların pek çoğu hayvanları sever.

hayvanları sever. Çalışanların pek azı hak ettiğini alır.

hak ettiğini alır. Bazısı da hep ön planda olmak ister.

da hep ön planda olmak ister. Elindekilerin tümünü masanın üstüne koyabilirsin.

masanın üstüne koyabilirsin. Bütününü görmeden bir şey söyleyemem

görmeden bir şey söyleyemem Bir kısmını görmekle olmaz.

görmekle olmaz. Her biri ayrı özellikler sahiptir.

ayrı özellikler sahiptir. Başkasının yerine konuşmak doğru değil.

yerine konuşmak doğru değil. Hiçbiri bunu uygun görmez.

bunu uygun görmez. Falanın filanın ne dediği önemli değil.

ne dediği önemli değil. Kendisine bir şey danışacaktım.

bir şey danışacaktım. Bana her şey seni hatırlatıyor.

şey seni hatırlatıyor. Biri bizi gözetliyor.

bizi gözetliyor. Herkes bu kitabı okusun.

bu kitabı okusun. Öğrencilerin çoğu tarih dersini sever.

Not: Kelimelerin başına –m harfi getirilerek yapılan ikilemelerde, ikinci kelime belgisiz zamirdir.

Örnek: