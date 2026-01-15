Bella Hadid başrol oynadığı dizinin gala yıldızı oldu

Ünlü model Bella Hadid, oyunculuk hünerlerini ilk kez başrolde sergilediği diziyle izleyicilerin karşısına çıkacak. 'The Beauty' dizisinin New York'ta galası gerçekleştirildi.

Aslında Bella Hadid, daha önce küçük rollerle oyunculuk denemesi yapmış olsa da ilk büyük rolü bu olduğu için, bu dizi, ilk oyunculuk çalışması olarak yorumlanıyor.

'American Horror Story' ve 'Glee' dizilerinin de yaratıcısı olan Ryan Murphy'nin yeni yapımı 'The Beauty', 22 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak. 11 bölümlük dizi, Bella Hadid'in 10 yılı aşkın süredir modellik dünyasında yer almasından sonra Hollywood sahnesine açılmasının bir sembolü olarak merak uyandırıyor.

Bella Hadid, 2022'de 'Ramy' dizisinde ve ardından CBS'nin 'Yellowstone' dizisinin final sezonunda sürpriz bir konuk oyuncu rolü üstlenmişti.

Ünlü süper model, New York'taki Modern Sanat Müzesi'nin önündeki kırmızı halıda yürürken tam bir ekran yıldızı gibi görünüyordu.

29 yaşındaki Bella Hadid, galada transparan bölümleri olan kırmızı elbisesiyle boy gösterdi.