Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Bella Hadid başrol oynadığı dizinin gala yıldızı oldu

        Bella Hadid başrol oynadığı dizinin gala yıldızı oldu

        Bella Hadid, rol aldığı 'The Beauty' adlı dizinin New York galasında tüm dikkatleri üzerinde topladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.01.2026 - 11:32 Güncelleme: 15.01.2026 - 11:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galanın yıldızı oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü model Bella Hadid, oyunculuk hünerlerini ilk kez başrolde sergilediği diziyle izleyicilerin karşısına çıkacak. 'The Beauty' dizisinin New York'ta galası gerçekleştirildi.

        Aslında Bella Hadid, daha önce küçük rollerle oyunculuk denemesi yapmış olsa da ilk büyük rolü bu olduğu için, bu dizi, ilk oyunculuk çalışması olarak yorumlanıyor.

        'American Horror Story' ve 'Glee' dizilerinin de yaratıcısı olan Ryan Murphy'nin yeni yapımı 'The Beauty', 22 Ocak'ta yayınlanmaya başlayacak. 11 bölümlük dizi, Bella Hadid'in 10 yılı aşkın süredir modellik dünyasında yer almasından sonra Hollywood sahnesine açılmasının bir sembolü olarak merak uyandırıyor.

        REKLAM

        Bella Hadid, 2022'de 'Ramy' dizisinde ve ardından CBS'nin 'Yellowstone' dizisinin final sezonunda sürpriz bir konuk oyuncu rolü üstlenmişti.

        Ünlü süper model, New York'taki Modern Sanat Müzesi'nin önündeki kırmızı halıda yürürken tam bir ekran yıldızı gibi görünüyordu.

        29 yaşındaki Bella Hadid, galada transparan bölümleri olan kırmızı elbisesiyle boy gösterdi.

        Dizideki rol arkadaşlarıyla yan yana poz veren Bella Hadid, galanın en dikkat çeken ismi oldu.

        Dizinin diğer başrol oyuncusu Ashton Kutcher ile Bella Hadid, bir ara galada birbirlerine sarılırken fotoğraflandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 14 Ocak 2026 (Rejim Karşıtları Nasıl Bir İran İstiyor?)

        İran rejimden kaçıp şaha mı tutunacak? Şah'ın mirası oğluna tahtı getirir mi? Trump İran'da kukla şah mı istiyor? Rejim karşıtları nasıl bir İran istiyor? Rejimi ayakta tutan baskı mı halk mı? Köklü reform rejimin ömrünü uzatır mı? İran'da eylemler iç savaşa dönüşür mü? İran'da kriz Türkiye'ye nasıl yansır? HT 360'da Dilek Gül sordu; İRAM Araştırmacısı Oral Toğa ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer anlattı.  

        #Bella Hadid
        #kırmızı halı
        #gala
        #dizi
        #The Beauty
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD-İran hattındaki son gelişmeler neler?
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        ABD Venezuela petrolünde ilk satışı gerçekleştirdi
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        "Grönland'ın ABD'ye maliyeti 700 milyar doları bulacak" iddiası
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump'tan yeni İran açıklaması
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Trump Rodriguez ile görüştü: "Bu ortaklık muhteşem olacak"
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Salih Özcan'da frene basıldı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Fon dağılımı iyi yapılmalı
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Bodrum, Travel + Leısure 2026 listesinde!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Fenerbahçe'de Kante heyecanı!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Mısır koçanı ve at kılı ile taklit ediliyor... 'Kırmızı altın'ın 1 gramı 900 TL!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        En az altın kadar değerliydi...
        En az altın kadar değerliydi...
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Down sendromlu çocuk için 77 milyon TL tazminat!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Doğalgaz sızıntısı sanılmıştı... Anne ile kızının şüpheli ölümü!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        Huzurevinde 3 arkadaşını öldürmüştü... İstenen ceza açıklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        İstanbul'da 2 ayda 18 şüpheli kurşunlamadan tutuklandı!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        Köpüklü suya 5'er yıl hapis!
        X'ten Grok kararı
        X'ten Grok kararı
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?
        Hangi iş yerinde kreş zorunlu?