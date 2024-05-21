Bella Hadid'in Cannes galasında transparan şıklığı
İlk kez sekiz yıl önce katıldığı Cannes Film Festivali'ndeki ikonik kıyafetinin ardından her yıl Cannes'da giyeceği kıyafeti merakla beklenen Bella Hadid, sonunda kırmızı halıya çıktı. Hadid, bu yıl transparan bir seçim yaptı
Cannes'daki kırmızı halı görünümleriyle hep adından söz ettiren Bella Hadid sonunda bu yıl da kırmızı halıya çıktı.
27 yaşındaki Filistin asıllı ABD'li model, merakla beklenen kırmızı halı kıyafetiyle 77. Cannes Film Festivali'ne damga vurdu.
Bella Hadid, Fransa'nın Cannes şehrindeki festivalde 'The Apprentice' filminin galasına katıldı.
Ünlü model, transparan kahverengi elbisesiyle dikkat çekti.
Bella Hadid, Cannes Film Festivali kırmızı halısına ilk kez 2016'da kırmızı elbisesiyle çıkmıştı. O yıldan bu yana, Hadid'in kırmızı halıda giyeceği kıyafet hep merak konusu oldu.
Süper modelin 2021'de giydiği altın rengi göğüs işlemeli kıyafeti de Cannes'ın ikonik kırmızı halı kıyafetleri arasındaki yerini almıştı.