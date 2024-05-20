Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Bella Hadid'den Cannes Film Festivali'nde yat molası - Magazin haberleri

        Bella Hadid'den Cannes Film Festivali'nde yat molası

        77. Cannes Film Festivali'ne katılmak üzere Fransa'nın Cannes şehrine giden Bella Hadid, kırmızı halıdan önce deniz ve güneşin tadını çıkardı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.05.2024 - 10:01 Güncelleme: 20.05.2024 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Cannes Film Festivali'ne katılmak üzere Fransa'nın Cannes şehrine giden Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, kısa bir tatil yaptı.

        2

        27 yaşındaki süper model, dün yatta görüntülendi.

        3

        Arkadaşlarıyla güneşin ve denizin tadını çıkan Bella Hadid'in bir hayli neşeli olduğu görüldü.

        4

        Lérins Adaları'nın yakınına demirledikleri yatta güneşlenen Bella Hadid, zaman zaman suya atlayarak serinledi.

        5

        Bella Hadid, yattaki elbisesiyle Cannes'da kalacağı otelden ayrılırken görüntülenmişti.

        6

        Ünlü modelin bikinili yat keyfi ise sürpriz oldu.

        7

        Bella Hadid, yatta zaman zaman arkadaşına pozlar vererek eğlendi.

        8

        Ünlü model, pazar keyfi yaparken dondurma yemeyi de ihmal etmedi. Zaman zaman dondurmasından arkadaşına da ikram etti.

        9

        Bella Hadid'e 35 yaşındaki erkek arkadaşı Adan Banuelos ve iki arkadaşı daha eşlik etti.

        10

        Bella Hadid ile Banuelos'un ilişkisi, ilk olarak ekim ayında ortaya çıkmıştı. Çift, Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde birbirlerini öperken görüntülenmişti.

        11

        Cannes Film Festivali'ne özellikle 2016 ve 2021 yıllarındaki kıyafet seçimleriyle damgasını vuran Bella Hadid, henüz bu yıl kırmızı halıda yürümedi.

        12

        Bella Hadid'in Cannes'daki kırmızı halı kıyafeti merakla bekleniyor.

        #Bella Hadid
        #Cannes Film Festivali
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Helikopter kazasında ölen Reisi kimdir?
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Türkiye ve dünyadan İran'a taziye mesajları
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        Akıncı, Van Gölü üzerinde Türk Bayrağı çizdi
        İran’ı ne bekliyor?
        İran’ı ne bekliyor?
        Kabine toplanıyor
        Kabine toplanıyor
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Fenerbahçe'nin onur skoru"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        "Galatasaray neden kaybetti?"
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        Otomobilde 'zararına' kampanya dönemi
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        76 yaşında 30 yaşında gösteren kainat güzeli!
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Uzaktan muayene SGK kapsamında
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Sahaya çıkınca ortalık karıştı!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        Dursun Özbek'ten Ali Koç'a sert tepki!
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        "Gerçek şampiyonunun kim olduğunu gösterdik"
        Arda Güler yine sahnede!
        Arda Güler yine sahnede!
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Otomobil markaları Mayıs'ta faizleri sıfırladı
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Fenerbahçe'de derbi sevinci!
        Buruk bir gece!
        Buruk bir gece!
        Hakemi de yenip partiyi bozdular
        Hakemi de yenip partiyi bozdular