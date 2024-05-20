Bella Hadid'den Cannes Film Festivali'nde yat molası
77. Cannes Film Festivali'ne katılmak üzere Fransa'nın Cannes şehrine giden Bella Hadid, kırmızı halıdan önce deniz ve güneşin tadını çıkardı
Cannes Film Festivali'ne katılmak üzere Fransa'nın Cannes şehrine giden Filistin asıllı ABD'li model Bella Hadid, kısa bir tatil yaptı.
27 yaşındaki süper model, dün yatta görüntülendi.
Arkadaşlarıyla güneşin ve denizin tadını çıkan Bella Hadid'in bir hayli neşeli olduğu görüldü.
Lérins Adaları'nın yakınına demirledikleri yatta güneşlenen Bella Hadid, zaman zaman suya atlayarak serinledi.
Bella Hadid, yattaki elbisesiyle Cannes'da kalacağı otelden ayrılırken görüntülenmişti.
Ünlü modelin bikinili yat keyfi ise sürpriz oldu.
Bella Hadid, yatta zaman zaman arkadaşına pozlar vererek eğlendi.
Ünlü model, pazar keyfi yaparken dondurma yemeyi de ihmal etmedi. Zaman zaman dondurmasından arkadaşına da ikram etti.
Bella Hadid'e 35 yaşındaki erkek arkadaşı Adan Banuelos ve iki arkadaşı daha eşlik etti.
Bella Hadid ile Banuelos'un ilişkisi, ilk olarak ekim ayında ortaya çıkmıştı. Çift, Teksas eyaletindeki Fort Worth kentinde birbirlerini öperken görüntülenmişti.
Cannes Film Festivali'ne özellikle 2016 ve 2021 yıllarındaki kıyafet seçimleriyle damgasını vuran Bella Hadid, henüz bu yıl kırmızı halıda yürümedi.
Bella Hadid'in Cannes'daki kırmızı halı kıyafeti merakla bekleniyor.