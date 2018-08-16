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"İşlerimin yoğunluğu sebebiyle her gün uçaktayım. Başlarda çok zorlandım, jet lag ile nasıl baş edeceğimi bilemedim. Artık alıştım. Yanımda her zaman nemlendirici kremlerimi ve yüz maskelerimi taşıyorum. Günlük bakımlarımı bile uçakta yapıyorum.