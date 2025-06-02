Haziran ayı emekli ve memur maaşı bayramdan önce yatacak mı? SGK'den emeklileri ilgilendiren açıklama geldi
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, memur ve emeklilerin maaşlarının ne zaman ödeneceği merak konusu oldu. Haziran ayına girilmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş, bayramdan önce maaşların hesaplara yatırılıp yatırılmayacağını araştırmaya başladı. Normal şartlarda memurların maaşları her ayın 15'inde ödeniyor. Emekli maaşları ise 4A (SSK), 4B (Bağ-Kur) ve 4C (Emekli Sandığı) gruplarına göre farklı tarihlerde hesaplara aktarılıyor. SGK'den 4C kapsamındaki emeklileri ilgilendiren bir açıklama geldi. Peki, maaşlar bayramdan önce yatacak mı? İşte, son gelişmeler...
Kurban Bayramı’nın 6-9 Haziran tarihlerine denk gelmesi, memur ve emekli maaşlarının ne zaman yatırılacağı sorusunu yeniden gündeme getirdi. Her ay belirli tarihlerde maaşlarını alan milyonlarca vatandaş, bayram öncesinde bir ödeme değişikliği olup olmayacağını merak ediyor. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan son açıklama dikkatle takip ediliyor. Peki, bayram öncesi memur ve emeklilere maaş ödemesi erkene alınacak mı? İşte SSK, Bağ-Kur ve memurlar için güncel ödeme tarihleri ve detaylar...
MAAŞLAR BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Sosyal Güvenlik KurumU, 4C (Emekli Sandığı) maaşlarının öne çekileceğini duyurdu.
HAZİRAN EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
SGK'dan yapılan açıklamada "Aylık ödeme günü 5 Haziran olan 4C (Emekli Sandığı) kapsamındaki emekli ve hak sahiplerimizin Haziran 2025 dönemine ilişkin aylık ödemeleri öne çekilerek 4 Haziran 2025 tarihinde hesaplara yatırılacaktır" denildi.
HAZİRAN MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Memur maaşları, her ayın 15'inde hesaplara yatırılıyor. Bu sene Kurban Bayramı 6-9 Haziran arasında idrak edilecek ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamasına göre bayram tatili uzatılmayacak. Şu an için memur maaşlarının erkenden yatacağına dair bir açıklama yapılmadı.