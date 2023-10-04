Bellingham coştu Real Madrid kazandı!

Şampiyonlar Ligi C Grubu ikinci maçında Real Madrid, deplasmanda Napoli'ye konuk oldu.

Diego Armando Maradona Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Real Madrid 3-2'lik skorla kazandı.

Ev sahibi Napoli karşılaşmaya istekli bir başlangıç yaparken, 19. dakikada Leo Ostigard takımını 1-0 öne geçirdi. Geriye düşen Real Madrid'de son haftaların yıldız ismi Jude Bellingham sahneye çıktı ve önce Vinicius Junior'a asisti yaptı, daha sonra 34. dakikada golünü atarak takımını 2-1 öne geçirdi.

İkinci yarıda Napoli çok hızlı bir girişle 54. dakikada penaltıdan Piotr Zielinski ile skoru 2-2 yaptı. Maçın sonucunu belirleyen gol ise Napoli'nin kalecisi Alex Meret'in kendi kalesine atmasıyla geldi ve maç 3-2 Real Madrid'in üstünlüğüyle sona erdi.