Ben Affleck ile Brooks Nader arasında aşk söylentisi yalan çıktı

Ünlü oyuncu Ben Affleck ile genç model Brooks Nader'in Hollywood'un yeni çifti olduğu söylentisi çıksa da iddialara yalanlama geldi. 28 yaşındaki ABD'li model Brooks, 53 yaşındaki Affleck ile hiç tanışmadığını söyledi.

Sosyal medyadan açıklama yapan Brooks Nader; "Hayatımda onunla hiç tanışmadım" diye yazdı.

Ben Affleck, Jennifer Lopez ile iki yıl süren evliliğinin sona ermesinden bu yana özel hayatında yalnızlığı seçerken, Brooks Nader, son birkaç yıldır bir dizi ünlü isimle ilişkilendirildi.

Dansçı Gleb Savchenko ile ilişkisinin bitmesinin ardından, Brooks Nader'in adı, Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner gibi tenis yıldızlarıyla anılmıştı.