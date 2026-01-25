Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Ben Affleck ile Brooks Nader arasında aşk söylentisi yalan çıktı

        Ben Affleck ile Brooks Nader arasında aşk söylentisi yalan çıktı

        Jennifer Lopez'den boşandıktan sonra yalnızlığı seçen Ben Affleck'in adı model Brooks Nader ile anılmıştı. Söz konusu iddiaya, Nader'den yalanlama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 11:12 Güncelleme: 25.01.2026 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aşk söylentisi yalan çıktı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ünlü oyuncu Ben Affleck ile genç model Brooks Nader'in Hollywood'un yeni çifti olduğu söylentisi çıksa da iddialara yalanlama geldi. 28 yaşındaki ABD'li model Brooks, 53 yaşındaki Affleck ile hiç tanışmadığını söyledi.

        Sosyal medyadan açıklama yapan Brooks Nader; "Hayatımda onunla hiç tanışmadım" diye yazdı.

        Ben Affleck, Jennifer Lopez ile iki yıl süren evliliğinin sona ermesinden bu yana özel hayatında yalnızlığı seçerken, Brooks Nader, son birkaç yıldır bir dizi ünlü isimle ilişkilendirildi.

        Dansçı Gleb Savchenko ile ilişkisinin bitmesinin ardından, Brooks Nader'in adı, Carlos Alcaraz ve Jannik Sinner gibi tenis yıldızlarıyla anılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uşak'ta çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

        Uşak'ta çatıdan düşen adam hayatını kaybetti

        #Ben Affleck
        #aşk
        #ilişki
        #Brooks Nader
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        İstanbul'da başı olmayan kadın cansız bedeni bulundu! Şüpheliler yakalandı!
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Trump: İstediğimiz her şeye sahip olacağız
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        Kocasını 17 yaşındaki sevgilisine öldürttü!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        İşte Tedesco'nun Göztepe 11'i!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        Yapay zeka talebi GPU’ları da vurdu!
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        ICE ekipleri bir kişiyi daha öldürdü
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Trump, Carney'e "vali" dedi
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Sıcaklık artıyor, şiddetli sağanak ve rüzgar var!
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Suriye'de ateşkes 15 gün uzatıldı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Burdur'da zincirleme kaza: 1 ölü, 7 yaralı
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Rüyalarımızı bile etkiliyor
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Meloni: Trump'ın açıklamaları kabul edilemez
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Hangi ülkede "Hesabı kim öder?"
        Çay nasıl keşfedildi?
        Çay nasıl keşfedildi?
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        "Düğüm çözebilecek bir oyuncu"
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        G.Saray, Gümrük'e takılmadı!
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Otobüs otomobili böyle biçti
        Lüks paylaşımlar radarda
        Lüks paylaşımlar radarda
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi
        Fitch, Türkiye'nin not görünümünü 'pozitif'e çevirdi