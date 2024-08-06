Ben Affleck'in ardından Jennifer Lopez de yüzüğü çıkardı
Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in ayrılacağına dair yeni bir gelişme yaşandı. Lopez, boşanacakları yönünde önemli bir ipucu verdi
Ben Affleck ile boşanma aşamasında olduğu, hatta boşanma davası açtığı konuşulan Jennifer Lopez, sonunda yüzüğünü çıkardı.
55 yaşındaki Jennifer Lopez ile 51 yaşındaki Ben Affleck'in birlikte satın alıp birlikte yaşadıkları evi satışa çıkardıkları öğrenilmişti. Lopez, Beverly Hills'teki 68 milyon dolarlık evini ziyaretten dönerken görüntülendi.
Hamptons'daki evinde uzun süre kalan, hatta geçen ay o evde 'Bridgerton' temalı bir doğum günü partisi veren Jennifer Lopez, Los Angeles'a döndükten 16 yaşındaki kızı Emme ile birlikte dışarı çıktı.
Anne - kıza film yapımcısı Elaine Goldsmith-Thomas da eşlik etti.
Her zamanki gibi şık giyimli olan Jennifer Lopez'in yüzünün asık olması dikkat çekerken, parmağında evlilik yüzüğünün olmadığı görüldü.
Önceki gün görüntülendiğinde saçını ve sakalını kestiği görülen Ben Affleck ise alyansını uzun süre önce çıkarmıştı.
2002 - 2004 arasında flört eden, ayrılmalarından tam 17 yıl sonra 2021'de tekrar bir araya gelen Jennifer Lopez ile Ben Affleck, 2022'de evlendi.
Evlilikleri üzerinde kara bulutlar gezen çift, bir süredir hiç yan yana görüntülenmiyor.
Çift, temmuz ayında evliliklerinin ikinci yıl dönümünde ayrı ayrı yerlerde görüntülenirken, Ben Affleck, en son Jennifer Lopez'in doğum günü partisine de katılmadı.