Ben Affleck'ten boşanan Jennifer Lopez 5 milyon dolarlık evlilik yüzüğünü geri vermedi

Jennifer Lopez ve Ben Affleck, iki yıllık evliliklerini bitirse de Lopez, 5 milyon dolarlık evlilik yüzüğünü Affleck'e iade etmedi.

Ortasında büyük bir yeşil elmas olan iddialı yüzüğü Affleck, Lopez'e evlenme teklif ederken hediye etmişti.