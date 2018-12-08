Bendeniz'in değişimi şaşırttı!

Asıl adı Deniz Çelik olan Bendeniz, 1975'te İsviçre'nin Zürih kentinde doğdu. İstanbul Erenköy Kız Lisesi'ni bitirdikten sonra yüksek öğrenim için yeniden İsviçre'ye gitti. Müzik kariyerine devam eden Bendeniz, haftasonları otelde canlı müzik yapıyor. İşte Bendeniz'in son hali...