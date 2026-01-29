Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Benfica'dan tarihi galibiyet: Kaleci Trupin attı, ilk 24 geldi! - Futbol Haberleri

        Benfica'dan tarihi galibiyet: Kaleci Trupin attı, ilk 24 geldi!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında Benfica, evinde konuk ettiği İspanyol devi Real Madrid'i 90+8'de kaleci Trubin'in attığı golle 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Madrid ise ilk 8'in dışında kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2026 - 01:46 Güncelleme: 29.01.2026 - 01:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Benfica'dan tarihi galibiyet!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Benfica ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

        Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Mourinho yönetimindeki Benfica, 90+8'de kaleci Trubin'in golüyle 4-2 kazandı ve play-off turuna kaldı.

        Bu tarihi galibiyetle Benfica, 9 puan ve -2 averajla lig aşamasını 24. bitirdi. Mourinho'nun ekibi, aynı puana sahip ve -3 averajı bulunan Marsilya'yı geride bırakarak adını bir üst tura yazdırdı.

        MOURINHO KENDİNDEN GEÇTİ

        Kaleci Trubin'in son dakika golünün ardından Jose Mourinho, saha kenarında çıldırdı. Portekizli, büyük bir sevinç yaşadı.

        ARDA GÜLER'DEN ASİST

        Öte yandan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 79. dakikada kenara geldi. Milli oyuncu, Mbappe'nin ikinci golünde asisti yapan isim oldu.

        Bu sonuçla Real Madrid 15 puanla ilk 8'e giremedi ve lig aşamasını 9. sırada tamamladı.

        Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Andreas Schjelderup, 45+5'de penaltıdan Vangelis Pavlidis, 54. dakikada tekrar Andreas Schjelderup ve 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 30. ve 58. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. İkinci golün asistini 79 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler yaptı.

        Konuk ekipte 90+2'de Raul Asencio ve 90+7'de Rodrygo kırmızı kart gördü.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kardan mekanda çay ve çiğ köfte keyfi

        Muş'ta çay ocağı işleten Yılmaz Alak, kardan mekan yapıp çay, kahve ve sıcak süt satmaya başladı. Kardan yapıya 'Otantik İglo Cafe Muş' adını veren Alak, burada müşterilerine yoğurduğu çiğ köfteyi de ikram ediyor. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        Cimbom, City'ye yenildi: Play-off biletini aldı!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Emekli maaşı düzenlemesi Resmi Gazete'de
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        İngiltere Başbakanı Çin'de
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        11 yaşındaki çocuk yangında hayatını kaybetti
        Erakçi: Eller tetikte
        Erakçi: Eller tetikte
        MGK toplantısı sona erdi
        MGK toplantısı sona erdi
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Mardin'de silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı, 6 tutuklama
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Suriye lideri Şara, Moskova'da
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Gueye'de sıcak gelişme! Anlaşma sağlandı
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        Domenico Tedesco'dan sakatlık yanıtı!
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde