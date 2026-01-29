Benfica'dan tarihi galibiyet: Kaleci Trupin attı, ilk 24 geldi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 8. ve son haftasında Benfica ile Real Madrid karşı karşıya geldi.

Estádio da Luz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Mourinho yönetimindeki Benfica, 90+8'de kaleci Trubin'in golüyle 4-2 kazandı ve play-off turuna kaldı.

Bu tarihi galibiyetle Benfica, 9 puan ve -2 averajla lig aşamasını 24. bitirdi. Mourinho'nun ekibi, aynı puana sahip ve -3 averajı bulunan Marsilya'yı geride bırakarak adını bir üst tura yazdırdı.

MOURINHO KENDİNDEN GEÇTİ

Kaleci Trubin'in son dakika golünün ardından Jose Mourinho, saha kenarında çıldırdı. Portekizli, büyük bir sevinç yaşadı.

🇵🇹 Benfica, kaleci Trubin 90+7'de attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24'ün içinde kaldı! 🤯pic.twitter.com/lbkPYZxpqg — HT Spor (@HTSpor) January 28, 2026

ARDA GÜLER'DEN ASİST

Öte yandan Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 79. dakikada kenara geldi. Milli oyuncu, Mbappe'nin ikinci golünde asisti yapan isim oldu.

Bu sonuçla Real Madrid 15 puanla ilk 8'e giremedi ve lig aşamasını 9. sırada tamamladı.

Benfica'ya galibiyeti getiren golleri 36. dakikada Andreas Schjelderup, 45+5'de penaltıdan Vangelis Pavlidis, 54. dakikada tekrar Andreas Schjelderup ve 90+8'de kaleci Anatoliy Trubin kaydetti. Real Madrid'in golleri ise 30. ve 58. dakikalarda Kylian Mbappe'den geldi. İkinci golün asistini 79 dakika sahada kalan milli yıldız Arda Güler yaptı.