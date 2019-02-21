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Öte yandan Fatih Terim, öğrencilerine Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştıkları Porto maçını hatırlatıyor... Deneyimli teknik adamın, “Erken bir gol bulmamız çok önemli... Bu yüzden ilk düdükten itibaren hücumu düşünün... İşimiz zor ama imkansız değil. İnanırsanız, başarırsınız... Bu kulüp daha önce çok destan yazdı. Yeni bir destan yazmak elinizde” ifadeleriyle oyuncularına motivasyon yüklediği kaydedildi.