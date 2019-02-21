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Galatasaray, Portekiz'de tur arayacak

Giriş: 21.02.2019 - 09:58 | Güncelleme:  

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Benfica'ya konuk olacak. Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. İşte tüm detaylar...

  • 1 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak.

  • 2 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
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    Benfica - Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda?

    Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayımlanacak.

  • 3 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    3 | 20

    Son 32 turunun ilk ayağında Benfica'yı İstanbul'da ağırlayan sarı-kırmızılı takım, müsabakayı 2-1 kaybederek turu zora soktu. Galatasaray, son 16 turuna yükselmek için 1-0 ve 2-1'lık skorlar hariç galip gelmek zorunda.

  • 4 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    4 | 20

    Galatasaray, mücadeleyi kaybetmesi, berabere kalması veya 1-0 kazanması durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanması halinde ise uzatmalara gidecek.

  • 5 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
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    5 EKSİK

    Galatasaray, Benfica müsabakasında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-kırmızılı takımda, ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı bununan Martin Linnes, Benfica'ya karşı forma giyemeyecek.

  • 6 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    6 | 20

    Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de görev alamayacak.

  • 7 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    7 | 20

    Galatasaray, Avrupa kupalarındaki son 6 maçında galip gelemedi. Bu karşılaşmalarda 3 kez ağları havalandıran sarı-kırmızılı takım, kalesinde 10 gole engel olamadı.

  • 8 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
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    TERİM KARARINI VERDİ

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, erken bulunacak 1 golün turun kapısını aralayacağını düşünüyor. oyuncularına ilk dakikalardan itibaren hücumu düşünmeleri ve dikine oynamaları gerektiğini aktaran deneyimli teknik adam, gol gelmemesi durumunda ise ilerleyen dakikalarda risk almayı planlıyor.

  • 9 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    9 | 20

    Öte yandan Fatih Terim, öğrencilerine Şampiyonlar Ligi’nde karşılaştıkları Porto maçını hatırlatıyor... Deneyimli teknik adamın, “Erken bir gol bulmamız çok önemli... Bu yüzden ilk düdükten itibaren hücumu düşünün... İşimiz zor ama imkansız değil. İnanırsanız, başarırsınız... Bu kulüp daha önce çok destan yazdı. Yeni bir destan yazmak elinizde” ifadeleriyle oyuncularına motivasyon yüklediği kaydedildi.

  • 10 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    10 | 20

    Galatasaray'ın muhtemel 11'i şöyle:

    Fernando Muslera

  • 11 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    11 | 20

    Mariano

  • 12 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    12 | 20

    Chiristian Luyindama

  • 13 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    13 | 20

    Marcao

  • 14 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    14 | 20

    Yuto Nagatomo

  • 15 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    15 | 20

    Badou Ndiaye

  • 16 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    16 | 20

    Selçuk İnan

  • 17 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    17 | 20

    Younes Belhanda

  • 18 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    18 | 20

    Sofiane Feghouli

  • 19 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    19 | 20

    Henry Onyekuru

  • 20 Benfica Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Terim'in 11'i... (Benfica GS maçı)
    20 | 20

    Mbaye Diagne

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