Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe'yi 69. dakikada Cervi'nin attığı golle 1-0 mağlup etti. Portekiz ekibinin 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, ilk maçı değerlendirirken rövanş için de açıklamalar yaptı.

Hak ettikleri bir sonuç aldıklarını vurgulayan Gedson, "Kendi taraftarlarımızın önünde harika bir performans sergiledik. İyi oynadığımızı düşünüyorum. Hak edilmiş bir galibiyet ve iyi bir sonuç elde ettik." ifadelerini kullandı.

"BU HER ÇOCUĞUN RÜYASIDIR, ŞAMPİYONLAR LİGİ"

Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını çıkmasını değerlendiren genç orta saha "Rüyam gerçek oldu. Bu her çocuğun rüyasıdır. Benfica ile Şampiyonlar Ligi'nde oynadım ve nerede oynarsam oynayayım elimden geleni yapmaya hazırdım."dedi.

"ÇOK ZOR BİR DEPLASMANA GİDECEĞİZ"

14 Ağustos'ta oynanacak rövanşla ilgili de konuşan Gedson, "Maç boyunda galibiyeti düşündük ve iyi bir sonuç aldık. Şimdi çok zor bir deplasmana gideceğiz. Türkiye'de karşılaşacağımız her şeye hazırız. Oraya futbol oynamaya gideceğiz ve ne kadar iyi bir takım olduğumuzu göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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