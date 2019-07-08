Bengisu'dan yeni roman: 'Alba'

Murat Bengisu’nun ilk bilimkurgu romanı yakın geleceğe dair bir distopyaydı.

Yeni romanı “Alba” ise daha barışçıl ve çevreci bir uygarlık kurması düşüncesi ile başlıyor.

Alba, savaşarak yok olma noktasına yaklaştıktan sonra akıllanan ve yeni teknolojilerle donatılmış uzay gemileri ve bilimsel gelişmeler sayesinde artık başka gezegenlere ulaşıp oralarda koloniler oluşturmayı başaran insanoğlunun yeni gezegenlerden birisi.

Okyanuslar, mavi çöller ve beyaz ormanlarla kaplı bu gezegeni keşfeden öncülerin kurduğu koloni yıllar içinde büyüyor.

Alba, içinde heyecan verici sırlar barındıran bir gezegen. Alba’yı ve orada yaşayan öncüleri ziyarete gelen bir keşif grubunun gözünden bu esrarengiz, tehlikeli, sıra dışı dünyada yaşanan olayların tanığı oluyoruz...

Murat Bengisu