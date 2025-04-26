Şarkıcı Bengü, son konserinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı hareketlendirdi. Sahnede çekilen karelerdeki belirgin zayıflığı dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bunun üzerine bazı kullanıcılar, fotoğraflarda photoshop uygulaması olduğunu iddia etti.

Bu iddialara kayıtsız kalmayan Bengü, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: Arkadaşlar, resimlerle çok oynamışsın yazmışsınız. Oynamıyoruz, çünkü ben 7 kilo verdim... Teşekkürler, öptüm.

Fotoğraflar: Instagram