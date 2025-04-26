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        Haberler Magazin Bengü'den photosho iddialarına cevap: 7 kilo verdim - Magazin haberleri

        Bengü'den photoshop iddialarına cevap: 7 kilo verdim

        Bengü, konser fotoğraflarındaki zayıflığı nedeniyle çıkan photoshop iddialarına 7 kilo verdiğini açıklayarak yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 21:22 Güncelleme: 26.04.2025 - 21:25
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        "7 kilo verdim"
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        Şarkıcı Bengü, son konserinden paylaştığı fotoğraflarla sosyal medyayı hareketlendirdi. Sahnede çekilen karelerdeki belirgin zayıflığı dikkatli takipçilerinin gözünden kaçmadı. Bunun üzerine bazı kullanıcılar, fotoğraflarda photoshop uygulaması olduğunu iddia etti.

        Bu iddialara kayıtsız kalmayan Bengü, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı: Arkadaşlar, resimlerle çok oynamışsın yazmışsınız. Oynamıyoruz, çünkü ben 7 kilo verdim... Teşekkürler, öptüm.

        Fotoğraflar: Instagram

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