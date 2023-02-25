Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan ve oluşturdukları etkin bir filo ağıyla deniz ticaretinde gelişen Beni Ahmer Devleti ne zaman kuruldu? Beni Ahmer Devleti nasıl yıkılmıştır? İşte, Beni Ahmer Devleti kuruluşu ve yıkılışı ile alakalı tüm detaylar…

Beni Ahmer Devleti Ne Zaman Kuruldu?

İspanya’da kurulan en uzun ömürlü son Müslüman devlet olan Beni Ahmer Devleti; Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasının ardından 1232 yılında kurulmuştur. Muhammed Bin Ahmer tarafından kurulan ve yaklaşık olarak 250 sene varlığını sürdüren Beni Ahmer Devleti başkenti Gırnata (Granada) şehridir.

Beni Ahmer Devleti Nerede Kuruldu?

Beni Ahmer Devleti Gırnata şehrinde kurulmuştur. Gerçekleşen İspanyol saldırıları neticesinde Endülüs’teki İslam birliği tamamen bozulmuş ve birçok Emevi şehri, Hristiyanların eline geçmiştir. Endülüs beyliklerinin birer birer ortadan kalktığı bu ortamda, ayakta kalan tek beylik ise İspanya’nın güneydoğusunda bulunan Gırnata şehrinde varlığını sürdüren Beni Ahmer Devleti olmuştur. Kuzey ve Orta İspanya’dan atılan Müslümanların da bu bölgeye gelmesiyle, Gırnata’da bir İslam birliği oluşturulmuştur.

Beni Ahmer Devleti Tarihi

1232 yılında Muhammed Bin Ahmer tarafından kurulan ve yaklaşık 250 sene boyunca İspanya’da hüküm süren Beni Ahmer Devleti; bilim, sanat ve kültür alanında önemli gelişmeler kaydetmiş bir devlet olarak dikkat çekmektedir. Özellikle başkent Gırnata, göstermiş olduğu bu gelişmeler sebebiyle önemli bir cazibe merkezi haline gelmiş ve 1450 yılına gelindiğinde Avrupa’nın en kalabalık şehri olmuştur.