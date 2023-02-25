Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasından sonra kurulan ve oluşturdukları etkin bir filo ağıyla deniz ticaretinde gelişen Beni Ahmer Devleti ne zaman kuruldu? Beni Ahmer Devleti nasıl yıkılmıştır? İşte, Beni Ahmer Devleti kuruluşu ve yıkılışı ile alakalı tüm detaylar…
Beni Ahmer Devleti Ne Zaman Kuruldu?
İspanya’da kurulan en uzun ömürlü son Müslüman devlet olan Beni Ahmer Devleti; Endülüs Emevi Devleti’nin yıkılmasının ardından 1232 yılında kurulmuştur. Muhammed Bin Ahmer tarafından kurulan ve yaklaşık olarak 250 sene varlığını sürdüren Beni Ahmer Devleti başkenti Gırnata (Granada) şehridir.
Beni Ahmer Devleti Nerede Kuruldu?
Beni Ahmer Devleti Gırnata şehrinde kurulmuştur. Gerçekleşen İspanyol saldırıları neticesinde Endülüs’teki İslam birliği tamamen bozulmuş ve birçok Emevi şehri, Hristiyanların eline geçmiştir. Endülüs beyliklerinin birer birer ortadan kalktığı bu ortamda, ayakta kalan tek beylik ise İspanya’nın güneydoğusunda bulunan Gırnata şehrinde varlığını sürdüren Beni Ahmer Devleti olmuştur. Kuzey ve Orta İspanya’dan atılan Müslümanların da bu bölgeye gelmesiyle, Gırnata’da bir İslam birliği oluşturulmuştur.
Beni Ahmer Devleti Tarihi
1232 yılında Muhammed Bin Ahmer tarafından kurulan ve yaklaşık 250 sene boyunca İspanya’da hüküm süren Beni Ahmer Devleti; bilim, sanat ve kültür alanında önemli gelişmeler kaydetmiş bir devlet olarak dikkat çekmektedir. Özellikle başkent Gırnata, göstermiş olduğu bu gelişmeler sebebiyle önemli bir cazibe merkezi haline gelmiş ve 1450 yılına gelindiğinde Avrupa’nın en kalabalık şehri olmuştur.
Beni Ahmer Devleti dönemi, mimari açıdan da önemli eserlerin vücuda getirildiği bir dönem olarak öne çıkmaktadır. İslam mimarisinin en önemli eserlerinden bir tanesi olarak değerlendirilen El Hamra Sarayı, Beni Ahmer Devleti tarafından yaptırılmıştır.
Yine bu dönemde müzikte de önemli gelişmeler yaşanmıştır. Özellikle Gırnata müziği olarak isimlendirilen ve bu coğrafyada ortaya çıkmış olan müzik türü, bugün dahi Kuzey Afrika’da Endülüs müziği olarak kendine yer edinmiştir.
Beni Ahmer Devleti Nasıl Yıkılmıştır?
İspanya’nın önemli krallıklarından olan Kastilya Kraliçesi İzabella ile Argonya Kralı Ferdinand’ın evlenmeleri, Beni Ahmer Devleti’nin yıkılmasında önemli bir yere sahiptir. Bu evlilik ile İspanya’daki siyasi birlik sağlanmış ve bölge Hristiyanları arasında var olan Müslümanları bölgeden atma düşüncesi yeniden gün yüzüne çıkmıştır.
1469 yılında gerçekleşen bu evliliğin ardından Ferdinand, bölge Müslümanlarını bölgeden atmak için akınlar gerçekleştirmiş ve 1462 yılında Cebelitarık, 1489 tarihinde de Cadiz İspanyolların eline geçmiştir. Yeterli bir askeri güce sahip olmayan Gırnatalılar, İspanyolların bu sıkıştırmaları neticesinde hem Afrika’daki Müslüman devletlerden hem de Osmanlı Devleti’nden yardım istemişler ancak Osmanlılar içinde bulundukları Cem Sultan olayı sebebiyle bu talebe olumlu karşılık verememişlerdir. İspanyollar, 1492 yılında Beni Ahmer Devleti’nin başkenti olan Gırnata’yı kuşatmışlar ve Beni Ahmer Devleti’ne son vermişlerdir.
Gırnata’yı ele geçiren Hristiyanlar, hem şehirde bulunan İslam eserlerini yakıp yıkmışlar hem de Müslüman halka karşı büyük bir katliama girişmişlerdir. Müslümanların içinde bulunduğu bu durum karşısında Osmanlı Devleti harekete geçmiş ve Kemal Reis komutasında bir donanmayı İspanya’ya göndermiştir. Önce İspanya’nın kıyı kesimlerini vuran Osmanlı donanması, sonrasında ise bölgede zulüm gören Müslüman ve Yahudileri alarak geri dönmüştür.
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