Benim Adım Melek dizisinin 63. son bölümünde; Olayların kontrolden çıkmasına izin vermeyen Kenan, bir yandan handakileri ve Halil’i Alpay’ı aradığına ikna ederken, öte yandan Alpay’ı bu beladan kurtaracağı yalanı sürdürür. Benim Adım Melek 63. son bölüm...

BENİM ADIM MELEK 64.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

BENİM ADIM MELEK 63. SON BÖLÜM ÖZETİ

Alpay kurtulma umuduyla aç susuz kilitli odalarda beklerken, Kenan elindeki avucundaki her şeyi aldığı Funda’yı sokağa atma planları yapar. Funda’nın şikayetini, çekmesi üstüne Kerem hapisten çıkar ancak içindeki öfke bir nebze azalmaz.



Melek ve Seyitali, Kerem için endişelenmekte, onun başına iş açmasından korkmaktadır. Kerem herkesin gözünde gördüğü bu endişeden ve içindeki acıdan kaçmak için verdiği kararla ailesini bir kez daha üzer.



Şirhan konakta ise Defne ve Ömer tayin krizini aşamaz. Defne, tüm yaşananlardan sonra Ömer’in ondan utandığını ve bu yüzden gitmek istediğini düşünür. Ömer kendini Defne’ye doğru bir şekilde anlatabilecek mi? Çift krizi aşabilecek mi?

Defne ve Kadriye kolları sıvar ve tam gaz dükkanlarında çalışmaya başlar. Dükkanın satıldığını öğrenen Funda, Kenan’ın eline geçmesin diye Vildan’ın ağzından yazdığı mektupları almaya gider. Ancak mektuplardan biri Defne’nin eline geçer ve yazılanları okuyan Defne şoke olur. Mektubun gizemini çözmeye karar veren Defne çok daha büyük sorunlara sebep olacağından habersizdir.