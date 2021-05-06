Benim Adım Melek dizisinin 64. son bölümünde; Bir arada yeni bir hayata başlamak için çocuklarıyla Almanya’dan dönen Melek, Kerem’in gidecek olmasıyla perişan olur. Benim Adım Melek 65. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Benim Adım Melek 64. son bölüm...

BENİM ADIM MELEK 65.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— Benim Adım Melek (@AdimMelekTRT) May 5, 2021

BENİM ADIM MELEK 64. SON BÖLÜM ÖZETİ

Defne mektupta yazanlara istinaden Vildan ile Kenan hakkında konuşmaya çalışır. Ancak sağlamda olduğunu düşündüğü mektup Şirhan konak içinde el değiştirir. Mektup şimdi, kimin elindedir? Kenan’ın Vildan’a olan aşkını Şirhanlar öğrenecek mi?

Ne Alpay’dan ne de İdris’ten haber olan Funda, Alpay’ın bütün mal varlıklarını elden çıkarmasıyla sokakta kalır.

Öfkeyle Kenan’ın kapısına dayanan Funda, alt katta kendisini öldü sanan Alpay’ın varlığından habersiz yardım ister. Kenan Alpay’a ayrı Funda’ya ayrı oynadığı oyun sonucunda istediği intikamı almak üzeredir. Ortak han sakinlerine verdiği sözü tutacak ve başlarına bela ettiği Alpay’ı yok edecektir. Kerem’in Almanya’ya gideceğini öğrenen Kenan, ona mani olmak için kendi canına rağmen planlarını hızlandırmaya karar verir.

Karadağ konakta kerem için son akşam yemeği hazırlanırken, Kenan da sabaha karşı yola çıkacağını söylediği Alpay için son yemeğini hazırlamaktadır. Alpay Funda’nın son anda ölümden kurtulduğuna inanmış, ertesi sabah hür bir insan olarak uyanacağı hayaliyle, ölümü olacak yemeğe hazırlanır…

Aylarca başka ellerde dolanan Kenan’ın yazdığı mektuplar nihayetinde sahibine ulaşır. Vildan kendisine yazılan derin aşkın cümlelerini okurken odaya giren Ömer de bu aşkın tanığı olur. Öfkeden deliye dönen Ömer Kenan’a hesap sormak için konaktan fırlar gider..