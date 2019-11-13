Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Benim Adım Melek'in yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Yeni bölümden ipuçları veren fragmanda Seyitali, yüreği soğumasa da Melek’e ve ailesine sahip çıkar. Karadağ konağında Kadriye’nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür. Kerem, delikanlılığın verdiği fevrilikle iyilik yapayım derken göz mü çıkaracak? Halil’den gelen haber Seyitali’nin yüzünü güldürür.

BENİM ADIM MELEK 8. BÖLÜM FRAGMANLARI

Alpay, Almanya’ya gidemediği gibi küçük Seyitali’yle Antep’te kalakalmıştır. Funda, paraları alıp ortalıktan kaybolur. Alpay, içinde bulunduğu çaresizlikle küçük Seyitali’yi annesine teslim edecek mi? Seyitali, yüreği soğumasa da Melek’e ve ailesine sahip çıkar. Karadağ konağında Kadriye’nin düşmesi paniğe sebep olur. Tüm acılar bir anda Karadağların üstüne çökmüştür. Kerem, delikanlılığın verdiği fevrilikle iyilik yapayım derken göz mü çıkaracak? Halil’den gelen haber Seyitali’nin yüzünü güldürür. Melek, heyecanla giderken fark etmediği şey ne olacak?

BENİM ADIM MELEK 8. BÖLÜM 1. FRAGMANI

BENİM ADIM MELEK 8.BÖLÜM 2. FRAGMANI