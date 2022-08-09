"Benimle ölüme var mısın?" diye sormuş! Öldüren soru!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, güzellik salonu sahibi 2 çocuk annesi Mehlika Derici (35) ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner (41), cumartesi akşamı Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının, bir restoranda düzenlediği doğum günü kutlamasına katıldı.
AŞIKLAR TEPESİNE GİTTİLER
DHA'da yer alan habere göre burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde 2 arkadaşıyla, ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti.
İddiaya göre, daha önce de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı.
ÖLÜM SORUSUNA TEPKİ GÖSTERDİ
Bu sırada Selçuk Çetiner'in "Benimle ölüme var mısın?" dediği Mehlika Derici, "Saçmalama, bu ne demek" diyerek tepki gösterdi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİLER
Bunun üzerine Çetiner, Derici'yi zorla kolundan tutup birlikte uçuruma atladı. Yaklaşık 25 metreden düşen Derici ile Çetiner, olay yerinde hayatlarını kaybetti.
CENAZE ÇORLU'YA GETİRİLDİ
İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından Selçuk Çetiner´in cenazesi, Çorlu´ya getirildi. Çorlu Merkez Garaj Camii'nde Selçuk Çetiner için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.
Kılınan namazın ardından Çetiner, Omurtak Caddesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi. Cenazeye Çetiner'in ailesi, yakınları ve arkadaşları katıldı. Çetiner’in cenazesi, namazın ardından Omurtak Caddesi üzerinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.
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