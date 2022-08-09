"Benimle ölüme var mısın?" diye sormuş! Öldüren soru!

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, güzellik salonu sahibi 2 çocuk annesi Mehlika Derici (35) ile Çorlu ilçesinde çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner (41), cumartesi akşamı Marmaraereğlisi ilçesinde arkadaşlarının, bir restoranda düzenlediği doğum günü kutlamasına katıldı.

AŞIKLAR TEPESİNE GİTTİLER

DHA'da yer alan habere göre burada alkol alıp eğlenen Derici ile Çetiner, daha sonra beraberlerinde 2 arkadaşıyla, ilçenin Aşıklar Tepesi mevkisine gitti.

İddiaya göre, daha önce de kıskançlık yüzünden tartışmalar yaşayan Derici ile Çetiner arasında yine tartışma çıktı.