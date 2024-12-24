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        Haberler Magazin Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü dizisi oyuncularıyla bir araya geldi - Magazin haberleri

        Bennu Yıldırımlar, Yaprak Dökümü dizisi oyuncularıyla bir araya geldi

        Yaprak Dökümü dizisinin oyuncuları Bennu Yıldırımlar, Güler Ökten ve Halil Ergün, yıllar sonra bir araya gelerek nostaljik bir buluşma gerçekleştirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 21:38 Güncelleme: 24.12.2024 - 21:38
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        2006-2010 yılları arasında ekranlarda olan Yaprak Dökümü, Reşat Nuri Güntekin'in aynı adlı romanından uyarlanmıştı. Dizide, Bennu Yıldırımlar'ın yanı sıra Halil Ergün, Güven Hokna, Deniz Çakır, Tolga Karel, Caner Kurtaran, Hasan Küçükçetin, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bedia Ener ve Seda Demir gibi isimler rol almıştı.

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        Bennu Yıldırımlar, dizide Ali Rıza Bey karakteriyle babasını canlandıran Halil Ergün ve Cevriye Hanım rolüyle kayınvalidesini oynayan Güler Ökten ile yıllar sonra bir araya geldi.

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        Yıllar sonra gerçekleşen bu buluşmayı Bennu Yıldırımlar, sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

        Fotoğraflar: HT Magazin, Instagram

        #bennu yıldırımlar
        #Güler Ökten
        #Halil Ergün
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