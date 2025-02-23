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        Haberler Magazin Bensu Soral'ın kardan adam tarzı - Magazin haberleri

        Bensu Soral'ın kardan adam tarzı

        Bensu Soral, İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından evinin bahçesinde kardan adam yaptı. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik üzerine eğitim gören Soral, yaptığı kardan adama kendi özgün yorumunu kattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.02.2025 - 10:26 Güncelleme: 23.02.2025 - 10:31
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        Ünlü oyuncunun kardan adam tarzı
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        Oyuncu Bensu Soral, İstanbul'da etkili olan kar yağışını fırsat bilip, kendini evinin bahçesine atıp keyifli anlar yaşadı.

        Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde grafik üzerine eğitim gören Soral, bahçede biriken kardan yaptığı kardan adama kendi tarzını yansıttı.

        Yerde kayan bir kardan adam yapan Bensu Soral, yaratıcılığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gözler önüne serdi.

        Soral, kardan adamı tamamladıktan sonra da yanına geçip poz vermeyi ihmal etmedi.

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        #Bensu Soral
        #kardan adam
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