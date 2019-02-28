Oyuncu Bensu Soral, bir giyim markasının reklam yüzü oldu. Yeni sezon reklam filmiyle ekranlara gelecek olan Soral, "Bir oyuncu olarak iyi projelerde yer almak beni ne kadar mutlu ediyorsa kendimi yakın hissettiğim bir markanın yüzü olmak da beni o kadar heyecanlandırıyor. Ayrıca modayı çok seven biri olarak büyük ve global bir markanın yüzü olmaktan da gurur duydum. İlk reklam filmimizi çektik. Enerjisi yüksek, moda severleri heyecanlandıracak farklı reklamlarla sürprizlerimiz devam edecek" ifadelerini kullandı.