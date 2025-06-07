Bensu Soral tatilde
Bensu Soral ile eşi Hakan Baş ve ikiz kardeşi Bedirhan Soral, dostları Semih Kaya'nın evinde görüntülendi
Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Bensu Soral ile eşi Hakan Baş ve ikiz kardeşi Bedirhan Soral, Bodrum'da objektiflere yansıdı.
Bensu Soral, emekli futbolcu Semih Kaya ve emekli basketbolcu eşi Yasemen Saylar’ın Gündoğan'daki evlerinde sezonu açtı.
Havuz keyfi yapan arkadaşlar, bahçede futbol oynadığı sırada Bensu Soral ve Yasemen Saylar güneşlendi.
Dostlar, akşam saatlerinde zodyak bota binerek koyları gezdi.
Bensu Soral işe iş adamı Hakan Baş, 2018'de evlenmişti.