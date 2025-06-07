Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Bensu Soral tatilde - Magazin haberleri

        Bensu Soral tatilde

        Bensu Soral ile eşi Hakan Baş ve ikiz kardeşi Bedirhan Soral, dostları Semih Kaya'nın evinde görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.06.2025 - 16:28 Güncelleme: 07.06.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dostlar tatilde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Bensu Soral ile eşi Hakan Baş ve ikiz kardeşi Bedirhan Soral, Bodrum'da objektiflere yansıdı.

        Bensu Soral, emekli futbolcu Semih Kaya ve emekli basketbolcu eşi Yasemen Saylar’ın Gündoğan'daki evlerinde sezonu açtı.

        Havuz keyfi yapan arkadaşlar, bahçede futbol oynadığı sırada Bensu Soral ve Yasemen Saylar güneşlendi.

        REKLAM

        Dostlar, akşam saatlerinde zodyak bota binerek koyları gezdi.

        Bensu Soral işe iş adamı Hakan Baş, 2018'de evlenmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bensu Soral
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Güney Koreli fenomeni taciz etti tutuklandı!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Düğün yolunda ölüm! Gözyaşları sel oldu!
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        Ferdi Zeyrek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        İşte Montella'nın ABD 11'i!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Mimarlık öğrencisinin harçlık için ölümü!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin Vlahovic için teklifini duyurdular!
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Kaleye sürpriz aday!
        Kaleye sürpriz aday!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Son görüntüsü ortaya çıktı! Kaygılı bekleyiş!
        Aile tatili
        Aile tatili
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yine kavga ettiler
        Yine kavga ettiler
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        İki çocuk babasıydı... Sivas'tan 5. ölüm haberi!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Zincirleme kazada araçtan fırladı! Kahreden haber!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Ağlatan fotoğraf! Gözaltı sayısı 5 oldu!
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        Trump, Musk'a neler yapabilir?
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        "Benzeri olursa hiç çekinmeden aynı tepkiyi gösteririm"
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        5 kuyumcudan 3 milyon TL'lik hırsızlık! 16 yaşında suç makinesi!
        Muhteşem Sultanlar!
        Muhteşem Sultanlar!
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?
        Besin alerjisi mi, gıda intoleransı mı?