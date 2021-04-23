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Bensu Soral ve Kubilay Aka'yı buluşturan yeni dizi 'Cam Tavanlar' çekimlere başladı

Show TV’de ekranlara gelecek, genç kuşağın başarılı oyuncuları Bensu Soral ve Kubilay Aka'yı bir araya getiren, Ojo Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği 'Cam Tavanlar' dizisi için son hazırlıklar tamamlandı. Çekimleri yeni başlayan dizi, yaz döneminin en çok konuşulan yapımlarından olacak

Bensu Soral ve Kubilay Aka'yı buluşturan yeni dizi 'Cam Tavanlar' çekimlere başladı
Bu ikiliye dikkat!
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HABERTURK.COM

Başrollerinde Bensu Soral ve Kubilay Aka'nın yer aldığı, Kerem Çatay ve Ömer Özgüner ortaklığında kurulan Ojo Pictures'ın yapımcılığını üstlendiği yeni dizi 'Cam Tavanlar'ın çekimleri başladı. Çok yakında Show TV’de seyirci ile buluşacak dizi farklı duyguları bir arada yaşatacak hikayesiyle izleyiciyi ekrana kilitleyecek.

Meriç Acemi’nin kaleminden çıkan dizinin yönetmen koltuğunda ise Fehmi Öztürk oturuyor.

Seyirciye alışılagelmişin dışında farklı bir yaz dizisi sunacak 'Cam Tavanlar' çok yakında Show TV’de...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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