Dk 55: Penaltı mı, değil mi?

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 7. haftasında konuk ettiği Osasuna ile 1-1 berabere kalıp, bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı. Vinicius Junior ile öne geçen eflatun-beyazlılar, Kike'nin golüne engel olamadı.

Real Madrid'de yıldız oyuncu Karim Benzema'nın ise Osasuna'ya karşı şanssızlığı bu maçta da devam etti.

OSASUNA'YA KARŞI ÜÇ PENALTIYI DA KAÇIRDI! Fransız yıldız, maç 1-1 devam ettiği sırada 79. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Benzema'nın 2022 yılında üçünkü kez penaltı atışından yararlanamazken, kaçırdığı üç penaltının da Osasuna'ya karşı olması dikkat çekti. Benzema, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Osasuna'yı deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçta da 2 penaltı atışından yararlanamamıştı.