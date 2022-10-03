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Benzema'nın Osasuna laneti! 2022 yılında...

İspanya La Liga'da Osasuna'yı ağırlayan Real Madrid, rakibiyle 1-1 berabere kalarak bu sezon ligde ilk kez puan kaybetti. Maçta penaltı kaçıran Karim Benzema'nın Osasuna laneti ise bu maçta da devam etti. İşte dikkat çeken o ayrıntı...

Benzema'nın Osasuna laneti! 2022 yılında...

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 7. haftasında konuk ettiği Osasuna ile 1-1 berabere kalıp, bu sezonki ilk puan kaybını yaşadı.

Vinicius Junior ile öne geçen eflatun-beyazlılar, Kike'nin golüne engel olamadı.

Real Madrid'de yıldız oyuncu Karim Benzema'nın ise Osasuna'ya karşı şanssızlığı bu maçta da devam etti.

OSASUNA'YA KARŞI ÜÇ PENALTIYI DA KAÇIRDI!

Fransız yıldız, maç 1-1 devam ettiği sırada 79. dakikada kazanılan penaltı atışından yararlanamadı.

Benzema'nın 2022 yılında üçünkü kez penaltı atışından yararlanamazken, kaçırdığı üç penaltının da Osasuna'ya karşı olması dikkat çekti. Benzema, 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında Osasuna'yı deplasmanda 3-1 mağlup ettikleri maçta da 2 penaltı atışından yararlanamamıştı.

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