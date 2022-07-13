Benzin fiyatları ve motorin fiyatlarında brent petrol varil fiyatının 100 doların altına düşmesiyle birlikte indirim beklentisi arttı. Bilindiği üzere brent petroldeki düşüşe bağlı olarak mazot fiyatlarında 8 Temmuz Cuma günü indirim gerçekleşmiş ardından 9 Temmuz Cumartesi günü mazota yeniden zam gelmişti. Peki, bugün benzin fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de ne kadar? İşte merak edilip araştırılan güncel 13 Temmuz motorin (Dizel) LPG ve benzin fiyatları...