Benzin istasyonunda yaşandı! Kar maskeli dehşet!
Adana'da, kar maskeli şüpheli, akaryakıt istasyonu çalışanı 50 yaşındaki Ahmet Aslanhan'ı, tabancayla başından vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Aslanhan hastaneye kaldırıldı. Aslanhan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı
Adana'da korkunç olay, saat 10.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
SİLAHLA BAŞINDAN VURDU
DHA'da yer alan habere göre izin gününde çalıştığı akaryakıt istasyonuna gelen Ahmet Aslanhan (50), tuvalete girdi. Bu sırada istasyonda bekleyen, otomobildeki 2 kişiden kar maskeli şüpheli, tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu.
ŞÜPHELİ ARAÇLA KAÇTI
Aslanhan, yere yığıldı, şüpheli ise havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Diğer çalışanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aslanhan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
YARALI HASTANEYE KALDIRILDI
Ameliyata alınan Aslanhan'ın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.