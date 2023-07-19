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Motorin ve benzin fiyatlarına geçtiğimiz Pazar gecesi ÖTV zammına bağlı olarak zam geldi. Son zammın ardından motorin ve benzin fiyatları 30 liranın üzerini buldu. Peki, 18 Temmuz motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz motorin ve benzin fiyatları satış tablosu...