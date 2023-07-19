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        Benzin ve motorin fiyatlarına yeni zam mı geliyor? 18 Temmuz motorin ve benzin fiyatları

        Motorin ve benzin fiyatlarına ÖTV artışıyla birlikte gelen son zammın ardından benzin ve motorin fiyatları 30 liranın üzerini gördü. Peki, motorin ve benzin fiyatlarına yeni zam mı gelecek? İşte 18 Temmuz motorin ve benzin fiyatları...

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 10:01
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        Motorin ve benzin fiyatlarına geçtiğimiz Pazar gecesi ÖTV zammına bağlı olarak zam geldi. Son zammın ardından motorin ve benzin fiyatları 30 liranın üzerini buldu. Peki, 18 Temmuz motorin ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 18 Temmuz motorin ve benzin fiyatları satış tablosu...

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        MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINA DEV ZAM GELDİ!

        15 Temmuz'da İstanbul'da motorinin litresi 26.37, benzinin litrei ise 28.05 TL'ye satılıyordu. 16 Temmuz Pazar günü itibarıyla İstanbul Avrupa Yakasında benzin fiyatları 34,01 TL olurken motorin fiyatları ise 32,36 TL oldu.

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        İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 18 TEMMUZ 2023

        İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 33,97 TL

        İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 32,26 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 13,98 TL

        4

        stanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 34,01 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 32,36 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 13,56 TL

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        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 34,53 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 32,87 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 13,99 TL

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        İZMİRAKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 34,54 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 32,93 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 13,99 TL

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        #brent petrol
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