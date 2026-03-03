Benzin ve motorine zam geldi mi? 4 Mart benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar oldu?
ABD, İsrail ve İran arasında günlerdir devam eden gerilim brent petrol fiyatının yükselmesine sebep oldu. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması sonucunda, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ve petrol ticari gemi trafiği durdu. Brent petrol Temmuz 2024'ten bu yana ilk keza 85 dolar seviyesini görürken, yaşanan gelişme, akaryakıtta zam beklentisini beraberinde getirdi. Peki, "Benzin ve motorine zam gelecek mi?" İşte 4 Mart 2026 Çarşamba benzin, motorin, LPG litre fiyatı...
Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini koruyor. Orta Doğu'da patlak veren ABD-İsrail ve İran hattında karşılıklı saldırıların ardından analistler petrol fiyatlarının varil başına 100 dolara ulaşma riskini değerlendirmeye başladı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından ticari gemi trafiği dururken, brent petrolde artış yaşandı. Petrol fiyatında yaşanan artış, "Benzin ve motorine zam mı geliyor, 4 Mart benzin, motorin, LPG litre fiyatı ne kadar olacak?" sorularını beraberinde getirdi. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
BEZİNE VE MOTORİNE ZAM MI GELİYOR?
Gece yarısı itibarıyla benzinin litre fiyatına ise 2,50 TL zam yapılması bekleniyordu. Ancak alınan karar doğrultusunda gelecek olan zam iptal edildi.
ZAM İPTAL EDİLDİ
Motorine 4 Mart gece yarısı itibarıyla yapılması beklenen 6.69 TL'lik zam iptal edildi.
3 MART 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 58.40 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 60.40 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 30.29 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 58.24 TL
İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 60.24 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 29.69 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı: 59.34 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 61.50 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir’de benzin litre fiyatı: 59.62 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı: 61.77 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı: 30.09 TL