Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Uluslar arası piyasalarda benzin fiyatları baş döndürüyor. Benzinin tonu, önce 604 dolardan 622 dolara kadar çıktı. Bu artış nedeniyle benzinin litresinde 14 kuruşluk zam göründü. Zamlar, bir süreden bu yana pazartesiyi salıya bağlayan gece yapılıyor. Bu nedenle hafta içinde pompa satış fiyatlarına yansıtılmadı. Hafta başı beklendi.

Bu sürede, uluslar arası piyasalarda benzin fiyatlarında yön değişti. Hafta ortasında kısmen gevşedi ve fiyatlar düşmeye başladı. Asıl aşağı yönlü büyük hareket, cuma günü yaşandı. Benzinin ton fiyatı, bir anda 615 dolardan, 582 dolara kadar geriledi.

Bu gerilemeyle birlikte hafta başında beklenen 14 kuruşluk zam ihtiyacı ortadan kalktı. Sektör kaynakları, HABERTÜRK’e yaptıkları açıklamada, “Hafta içinde zam yapılsaydı, uluslar arası piyasalardaki düşüş sonrasında bu kez indirim yapılması gündeme gelecekti. Bu düşüş, zam ihtiyacını ortadan kaldırdı” dedi.