Akaryakıt fiyatları brent petrol tarafından esen rüzgarlarla yön buluyor. Petrol, ABD ham petrol stoklarının son iki ayın en yüksek artışını göstermesiyle düştü. ABD ham petrolü yüzde 0,8 gerileyerek varil başına yaklaşık 63 dolarda kapanarak dört günlük yükseliş serisini sonlandırdı. Petrol fiyatlarındaki bu dalgalanma, akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Önceki gün benzine zam yapılırken bugün ise motorine zam geldi. Peki, motorine ne kadar zam geldi, litre fiyatı kaç TL oldu? İşte 15 Mayıs 2025 İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları...