BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM GELDİ! 6 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM GELDİ! 6 Ekim 2023 güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

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Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları, akaryakıt fiyatlarına gelen indirimin ardından araştırılıyor. Brent petrol fiyatlarındaki sert düşüş araç sahiplerini sevindirecek haberleri beraberinde getirdi. 5 Ekim Perşembe günü itibarıyla geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 2 lira 10 kuruş indirim yapılmıştı. Peş peşe ikinci indirim haberi de geldi. 6 Ekim Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 liranın üzerinde bir indirim daha geldi. İşte 6 Ekim 2023 akaryakıt indirimi sonrası güncel LPG, motorin ve benzin fiyatlarında son durum...