Benzine ve motorine zam mı geldi? 30 Nisan Perşembe güncel akaryakıt fiyatları
Akaryakıt fiyatları, küresel piyasalardaki gelişmeler, brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalarla birlikte değişkenliğini sürdürüyor. Özellikle brent petrol fiyatlarında yaşanan aşağı ve yukarı yönlü hareketler ve döviz kuru etkisi pompaya yansıyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz günlerde motorinin litre fiyatına 2,28 TL, benzine ise 95 kuruşluk bir zam yapılmıştı. Peki, "Benzine ve motorine zam var mı, benzin, motorin (mazot) LPG ne kadar oldu?" İşte 30 Nisan 2026 Perşembe güncel akaryakıt fiyatları...
BENZİNE VE MOTORİNE ZAM GELDİ!
28 Nisan gecesi yarısından geçerli olmak üzere motorinde litre başına 2,28 TL, benzinde ise 95 kuruşluk bir zam gelmişti.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin litre fiyatı: 63.74 TL
Motorin litre fiyatı: 71.64 TL
LPG litre fiyatı: 34.99 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin litre fiyatı: 63.60 TL
Motorin litre fiyatı: 71.50 TL
LPG litre fiyatı: 34.39 TL
Ankara
Benzin litre fiyatı: 64.71 TL
Motorin litre fiyatı: 72.76 TL
LPG litre fiyatı: 34.87 TL
İzmir
Benzin litre fiyatı: 64.99 TL
Motorin litre fiyatı: 73.03 TL
LPG litre fiyatı: 34.79 TL
Fiyatlar şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.