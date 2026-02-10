Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam geliyor! 10 Şubat 2026 Salı güncel İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ile benzine ne kadar ve ne zaman zam gelecek?

        Benzine zam geliyor! 10 Şubat 2026 benzin fiyatları ile benzine ne kadar ve ne zaman zam gelecek?

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,65 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, ABD-İran ilişkilerinde olası gerilim ve kritik ekonomik veriler öncesinde temkinli seyir etkili oldu. Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar beraberinde benzin zammı da getirdi. Buna göre, benzin fiyatlarına Perşembe gününden itibaren artış yapılacağı bekleniyor. Peki, benzine ne kadar zam gelecek?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 11:15 Güncelleme: 10.02.2026 - 11:15
        1

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,65 dolardan işlem görüyor. Dün 69,13 dolara kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, günü 68,68 dolardan tamamladı. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken, benzine zam beklendiği öğrenildi. Buna göre, 12 Şubat Perşembe itibarıyla benzin fiyatları yukarı yönlü güncellenecek. Peki, benzine kaç TL'lik bir zam bekleniyor?

        2

        BENZİNE ZAM GELİYOR

        Benzine 12 Şubat 2026 Perşembe gününden itibaren 1 lira 55 kuruş zam bekleniyor.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50,70 TL

        Motorin litre fiyatı: 52,45 TL

        LPG litre fiyatı: 27,94 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50,87 TL

        Motorin litre fiyatı: 52,57 TL

        LPG litre fiyatı: 28,93 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52,05 TL

        Motorin litre fiyatı: 53,90 TL

        LPG litre fiyatı: 28,63 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 51,75 TL

        Motorin litre fiyatı: 53,61 TL

        LPG litre fiyatı: 28,84 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
