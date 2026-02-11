ABD-İran görüşmelerinde nihai bir sonucun henüz çıkmaması petrol arzına yönelik endişeleri artırırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 68,9 dolarda bulunuyor. Fiyat dalgalanmalarının önümüzdeki günlerde benzine zam olarak yansıması bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?