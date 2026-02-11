Canlı
        Haberler Bilgi Ekonomi Benzine zam geliyor! 11 Şubat 2026 Çarşamba güncel benzin fiyatları ile benzine ne kadarlık bir zam bekleniyor?

        Benzine zam geliyor! 11 Şubat 2026 güncel benzin fiyatları ile benzine ne kadarlık bir zam bekleniyor?

        ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etmesiyle brent petrol fiyatlarında dalgalanma yaşanıyor. Fiyatlardaki değişkenlikle beraber, önümüzdeki günlerde benzine zam gelmesi bekleniyor. Peki, benzine ne kadar ve kaç TL'lik bir zam bekleniyor?

        Giriş: 11.02.2026 - 12:52 Güncelleme: 11.02.2026 - 12:52
        1

        ABD-İran görüşmelerinde nihai bir sonucun henüz çıkmaması petrol arzına yönelik endişeleri artırırken, Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,3 artışla 68,9 dolarda bulunuyor. Fiyat dalgalanmalarının önümüzdeki günlerde benzine zam olarak yansıması bekleniyor. Peki, benzine ne zaman ve ne kadar zam gelecek?

        2

        BENZİNE ZAM GELİYOR

        Benzine 12 Şubat 2026 Perşembe gününden itibaren 1 lira 55 kuruş zam bekleniyor.

        3

        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50,70 TL

        Motorin litre fiyatı: 52,45 TL

        LPG litre fiyatı: 27,94 TL

        4

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 50,87 TL

        Motorin litre fiyatı: 52,57 TL

        LPG litre fiyatı: 28,93 TL

        5

        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 52,05 TL

        Motorin litre fiyatı: 53,90 TL

        LPG litre fiyatı: 28,63 TL

        6

        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 51,75 TL

        Motorin litre fiyatı: 53,61 TL

        LPG litre fiyatı: 28,84 TL

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
