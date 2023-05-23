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Benzin fiyatlarına zam geldi! 23 Mayıs güncel motorin ve benzin fiyatları

Benzin fiyatlarına gece yarısı gelen zammın ardından gözler güncel akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Hatırlanacağı gibi en son geçtiğimiz Cuma günü motorin fiyatlarına 75 kuruş zam yapılmıştı. Son olarak da gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına zam geldi. Peki, motorin , LPG ve benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel 23 Mayıs motorin LPG ve benzin fiyatları...

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  • BENZİNE ZAM! Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyat listesi - TPAO

    Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Gece yarısından itibaren benzine gelen son dakika zam haberi sonrası başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki benzin fiyatlarına 77 kuruşluk zam geldi. Peki, motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul 23 Mayıs alış satış tablosu...
  • BENZİNE ZAM! Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyat listesi - TPAO

    BENZİN FİYATLARINA ZAM GELDİ!

    Benzin fiyatları için 23 Mayıs salı gününde itibaren geçerli olmak üzere 0,77 TL'lik zam yapıldı.

     
  • BENZİNE ZAM! Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyat listesi - TPAO

    MOTORİNE ZAM ÜZERİNE ZAM!

    Hatırlanacağı gibi 8 Mayıs Pazartesi gece yarısı motorine yaklaşık 66 kuruş, geçtiğimiz Cuma günü yani 19 Mayıs'ta ise 75 kuruş zam gelmişti.
  • BENZİNE ZAM! Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyat listesi - TPAO

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ 23 MAYIS 2023

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.52 TL

    İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 19,28 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,47 TL
  • BENZİNE ZAM! Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyat listesi - TPAO

    İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.58 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 19,34 TL

    İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,50 TL

     
  • BENZİNE ZAM! Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyat listesi - TPAO

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLAR

    Benzin fiyatı: 20,17 TL

    Motorin fiyatı: 19,74 TL

    LPG fiyatı: 10,65 TL
  • BENZİNE ZAM! Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyat listesi - TPAO

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    Benzin fiyatı: 20,16 TL

    Motorin fiyatı: 19,77 TL

    LPG fiyatı: 10,54 TL
  • BENZİNE ZAM! Güncel motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Mayıs benzin, motorin ve LPG fiyat listesi - TPAO

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
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