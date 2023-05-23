Benzin fiyatları ne kadar, kaç TL? Gece yarısından itibaren benzine gelen son dakika zam haberi sonrası başta araç sahipleri olmak üzere kamuoyunun genelinde bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Hemen belirtelim ki benzin fiyatlarına 77 kuruşluk zam geldi. Peki, motorin, LPG ve benzin fiyatları ne kadar? İşte güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları Ankara, İzmir ve İstanbul 23 Mayıs alış satış tablosu...