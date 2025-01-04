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        Haberler Bilgi Ekonomi BENZİNE ZAM MI GELİYOR? 5 Ocak 2025 Pazar benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar, kaç lira oldu?

        Akaryakıta zam geliyor, tabela değişiyor! 5 Ocak 2025 benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu?

        Brent petrolde yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarına indirim ve zam olarak yansımaya devam ediyor. Bu kapsamda sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 7 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere akaryakıta zam geliyor. Peki, "4 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzine zam var mı?" İşte 5 Ocak 2025 Pazar İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG litre fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2025 - 16:42 Güncelleme: 05.01.2025 - 00:05
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        Akaryakıt fiyatlarında yaşanan son dakika indirim ve zam haberleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Benzine 7 Ocak tarihinden itibaren zam yapılması bekleniyor. Peki, 5 Ocak benzin, motorin, LPG fiyatı ne kadar oldu, benzine ne kadar zam gelecek? İşte güncel akaryakıt fiyatları...

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        BENZİNE ZAM GELİYOR!

        Akaryakıt fiyatlarına 7 Ocak Salı günü itibariyle zam yapılması bekleniyor. Benzin grubunda Pazartesi akşam 1.27 TL fiyat artışı öngörülüyor. Yapılacak olan zam 7 Ocak Salı gününden itibaren geçerli olacak.

        Motorin grubu ve LPG'de herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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        İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 44,04 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,75 TL

        LPG litre fiyatı: 26,41 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 43,88 TL

        Motorin litre fiyatı: 44,65 TL

        LPG litre fiyatı: 25,87 TL

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        ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 44,44 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,30 TL

        LPG litre fiyatı: 26,42 TL

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        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        Benzin litre fiyatı: 44,89 TL

        Motorin litre fiyatı: 45,79 TL

        LPG litre fiyatı: 26,32 TL

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