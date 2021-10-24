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Benzine zam mı geliyor? Kritik tarih Pazartesi! 24 Ekim benzin fiyatları

Benzin fiyatları geçtiğimiz hafta yapılan zammın ardından merakla hesaplanırken yeni bir zammın daha gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, benzine zam gelecek mi? Kritik tarih Pazartesi... İşte 24 Ekim benzin fiyatları

Benzine zam mı geliyor? Kritik tarih Pazartesi! 24 Ekim benzin fiyatları

Benzin fiyatları 24 Ekim tablosu, geçtiğimiz hafta yapılan son zammın ardından merak edilip araştırılıyor. Öte yandan yeni zammın yapılıp yapılmayacağı ise en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Bloomberght.com'da yer alan haber sonrası gözler 25 Ekim Pazartesi tarihine çevrildi. İşte güncel benzin fiyatları listesi ve "Benzine zam mı yapılacak?" sorusunun cevabı...

BENZİNE ZAM MI YAPILACAK?

Dolar/TL kuru ile petrol fiyatlarındaki artış, akaryakıt fiyatlarında da zamları beraberinde getiriyor. BloombergHT’nin akaryakıt sektörü kaynaklarından edindiği bilgiye göre, benzinin litresi pazartesi gece yarısından geçerli olmak üzere 44 kuruş zamlanacak.

BENZİN'İN LİTRE FİYATI NEDİR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, 18 Ekim gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre satış fiyatına 23 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışının ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükseldi.

Benzinin litre fiyatı da İstanbul’da 7.78’den 7.95’e, Ankara’da 7.84’ten 8.01’e, İzmir’de 7.85’ten 8.02 liraya yükseldi.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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