HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Berat isminin anlamı ve kökeni de son zamanlarda popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

BERAT İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Berat ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Berat isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Berat isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

BERAT İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Berat ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Osmanlı İmparatorluğu'nda bir göreve atanan, aylık bağlanan, san, nişan veya ayrıcalık verilen kimseler için çıkarılan padişah buyruğu. Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. Doğru ve güzel olan.

BERAT İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Berat ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Berat ismini koymak caizdir.

BERAT İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Berat ismini kullanan 126.799 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Berat ismini kullanan 22.147 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Berat ismini kullanan 8.505 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Berat ismini kullanan 3.911 kişi bulunmaktadır.

BERAT İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Berat adında olanlar duygusal insanlardır. Bazı zamanlarda içe kapanık bile olabilirler. Çok şefkatli, merhametli ve iyi huylu insanlardır. Dost canlısı, barışçıl insanlardır. Başkalarını mutlu etmek onları çok mutlu eder. Oldukça sağdık ve evlerine düşkün insanlardır. Ancak biraz daha açık görüşlü olmalı ve kendilerini daha fazla düşünmeleri gerekebilir.